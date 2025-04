Kerksuskeskused on kohad, kus inimene saab kriisi ajal infot, laadida telefoni ja vajadusel esmaabi või muud tuge. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambingu sõnul on koostöö talgukorraldajatega oluline, et anda inimestele teada kriisivalmidusest ning innustada neid ka ise tegutsema.

Lambing ütles, et kerksuskeskuse rajamine ei pea olema keeruline ega kallis ettevõtmine. «Kõige olulisem on, et kogukonnas oleks teada üks kindel koht – olgu see rahvamaja või seltsimaja –, kuhu kriisi ajal minna. Sealt saab infot, esmaabi, nõu ja tuge,» rääkis Lambing. «Alustada saab lihtsatest asjadest: infostend, istumiskohad, taskuraadio, esmaabivahendid. Hiljem võib lisada näiteks elektri- ja sidevõimekuse.»