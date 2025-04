Relvaomanikud pelgavad seaduse liigset karmistamist

Relvaomanike liidu juhatuse liige Vootele Voit ütles, et relvaomanikud ootavad seadusesse pikisilmi mõningaid muudatusi, näiteks et relva soetamise otstarbe hulka kuuluks ka laskeharrastus. Samuti teevad muret hoiustamiseks lubatud väikesed padrunikogused.

Viimasel ajal on nii mõnelgi relvaomanikul tekkinud seaduse rangete ja jäikade nõuete tõttu probleeme või on nad olnud sunnitud koguni oma relvast loobuma. Samas on riigi julgeolekuolukord muutunud üha pingelisemaks ja riigil on plaanis ka relvaseadust muuta.