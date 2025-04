Kliimaministeerium tunnistas, et ei tea, kui paljudele maaomanikest selline kingitus sülle kukuks ja kui palju rannaäärset maad kinnisvaraarenduseks vabaneks. Ainuüksi väike tiir kõrgemate võimupoliitikute kinnisvaraportfellis näitas, et ranna­krundid on populaarsed ja seadusemuudatusest potentsiaalseid võitjaid mitmeid.