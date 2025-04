Martin Tanning, Kadrina vallas tegutseva Pariisi Moto üks eestvedajaid nentis, et kuigi droonimeistreid on palju, räägib virulaste masina kasuks võimalus kohandada seda mitmeks otstarbeks.

Kodukandi ühes autoremonditöökojas nokitsev Ukraina vabatahtlik abiline märkis, et on seadnud kompanjonidega eesmärgi alustada esmalt mineerimiseks mõeldud droonide tootmist. «Ukrainas on sarnaseid droone edukalt kasutatud, nende järgi on nõudlus,» ütles ta.