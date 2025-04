KUKU Päästeoperatsiooni analüüs paljastab olulised õppetunnid soisel maastikul

Sellises päästeoperatsioonis on asjaosaliste jaoks huvitavaks osaks tehniline pool. «Kui me räägime vintsimise jõududest, siis näiteks soomuki väljatõmbamiseks ma tegin väga-väga mustad arvutused, kus ma sain umbes 100–200 tonni tõmbejõudu. Kui me võtame nüüd kaks M88 soomukit, mida kasutati ka [uppunu] väljatõmbamiseks, siis ühe vintsi jõud on 40 tonni. See tähendab seda, et justkui 80 tonni jääb puudu,» kirjeldas Puusepp arvutusi. Seejärel tulevad tema sõnul mängu aga blokirattad, mis peaks jõudu kordistama.