Töötavatel pensionäridel tuleks oma maksuvaba tulu avaldus üle vaadata

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juhi Alla Himma sõnul arvestatakse 1. aprillist vanaduspensioniealise inimese (sündinud 1960.a ja enne seda) pensionilt maksuvaba tulu 776 euro ulatuses. «Kui inimese pension jääb alla 776 euro, saab ta ülejäänud maksuvaba tulu osa kasutada teistelt tuludelt, näiteks töötasult. Kuid kuna pensionide suurus tõuseb, võib juhtuda, et töötasult arvestatav maksuvaba tulu osa väheneb,» selgitas Himma.

Näiteks, kui pension tõusis 600 eurolt 700 euroni, väheneb maksuvaba tulu jääk 176 eurolt 76 euroni (776 – 700 = 76). Kui pensionär on seni kasutanud töötasult maksuvaba tulu summas 176 eurot, tuleks see nüüd vastavalt uuele jäägile muuta, et vältida hilisemat enammakstud tulumaksu tagastamist.