Paar tuhat pensionäri on jätkuvalt rahata: Eesti esitas Venemaale maksmata pensionide pärast noodi

Välisministeerium andis pressiteate vahendusel teada, et noodis sedastatakse, et Venemaa ei ole täitnud 2025. aasta esimeses kvartalis oma kohustusi seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud ja 2012. aastal jõustunud pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ning selle rakenduskokkuleppega.

Seetõttu on Eestis elavad ja Venemaalt pensioni saavad ligi 4000 inimest jäänud ilma pensionita.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) andis samuti teada, et tänavuse esimese kvartali pensionäride nimekiri ja pensionisummad kanti Venemaa poolele üle ning Venemaa pensioniamet kinnitas 28. veebruaril, et nii nimekiri kui ka summad on neile laekunud. Ent 3. aprilli seisuga ei ole Venemaa Pensionifond Eestisse makseid teinud.