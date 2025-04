Kui hea väljaõppe saavad kaitseväe autojuhid?

Pataljoni ülem kolonelleitnant Riho Juurik selgitab, et esimeses järjekorras valmistatakse kaitseväes ette võitlejaid, kuid neile on vaja tagada ka logistika. Lahinguteeninduspataljon korraldab brigaadiüleselt väljaõpet, mille raames koolitatakse sohvreid kõikide pataljonide tarbeks. «Õpetame neid, kelle kaitseressursside amet meile suunab. Valiku teevad kutsealuste hulgast nemad, meie valikuprotsessi ei sekku,» lausub ta.

Kolonelleitnant Juuriku sõnul nui neljaks ajateenistuses kellestki autojuhti ei tehta – kui on näha, et ajateenijal tekib teatud kategooria sõiduki juhtimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisega raskusi ning mõistliku aja jooksul sellega toime ei tule, siis suunatakse ta õppima mõnda teist eriala. Ka autokoolide õpetajate soovitustel on siinkohal oma kaalukas roll.