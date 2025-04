«Inimõiguste keskuse poole on viimastel kuudel pöördunud mitmeid Ukraina kodakondsusega mehi, kes on Eesti elamisloa taotlemisel või pikendamisel sattunud ootamatusse olukorda,» vahendati keskusest, selgitades, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) nõuab neilt julgeolekuohu elimineerimise vajadusele viidates dokumente – eelkõige sõjaväepiletit või sõjaväeteenistusest vabastamise tõendit.