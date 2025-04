KUKU Keit Kasemets: punane joon poliitikute ja ametnikkonna vahel ei töötaks hästi

Kasemets on ametis olnud kaks kuud ning tema kui riigisekretäri ülesanne on korraldada ja toetada koos riigikantseleiga valitsuse tööd. Küsimusele, kas see on parteipoliitikasse sekkumata võimalik, märkis Kasemets enesekindlalt, et muidugi on. «Riigikantselei kindlasti selle nö poliitika kujundamise poolega kaasa räägib. Millega riigikantselei ei tegele, on just parteipoliitika pool.»

«Ma arvan, et see teema on veidike üle võimendatud,» viitas Kasemets avalikkuses kõlanud kriitikale. «Kristen Michal on nüüd ju tegelikult viies peaminister, kellega ma riigikantseleis erinevatel aegadel olen töötanud. On nad olnud erinevatest erakondadest, väga erinevad inimesed ja kõigiga on olnud tegelikult väga hea koostöö,» märkis Kasemets.

Rääkides poliitilistest otsustest, arutleti saates muu hulgas, miks peavad ametnikud poliitilisi otsuseid põhjendama, mitte ainult poliitikud ise. Kasemetsa sõnul langeb selle põhiline roll just poliitikutele. «Kui rääkida tippametniku rollist, siis seda ma ei usu ega näe seda ka mujal maailmas, et töötaks hästi mudel, kus me tõmbame hästi-hästi tugeva punase joone ametnikkonna ja poliitikute vahele ning ütleme, et ametnikkond ajab oma asja ja poliitikud teevad poliitikute asju. Igal pool mujal maailmas töötavad tippametnikud poliitikutega koos,» põhjendas Kasemets.

Veel rääkis riigisekretär, et riigikantselei ülesandeks on kindlasti ka lahkarvamuste lahendamine. «Paljud erimeelsused pole mitte niivõrd poliitilised, vaid on tegelikult ka ministeeriumide vahel: nähakse asju lihtsalt erinevalt,» tõi ta näite.