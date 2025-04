Vagunitel keelati sõita: Ukraina Raudtee otsus ajas Eesti vaguniomanikud tagajalgadele

Iseenesest on ukrainlaste otsuse tagamaad lihtsakoelised. Kuna okupeeritud Ida-Ukrainas enam vedusid ei saa korraldada, kaubavoog on langenud, siis on Ukrainas tekkinud vagunitest üleküllus ja selleks, et oma ettevõtjate elu tihedas turukonkurentsis hõlbustada, keelustatigi välisriikide vagunite kasutamine.