INIMESTEST AEGAMÖÖDA Karita. Kaks korda sündinud naine

Laps pääseb emaüsast välja. Võib-olla saab kerge laksu vastu taguotsa, et nutt vallale pääseks ja ümbritsevatele kinnitaks, et eluvaim on sees. Nabanöör lõigatakse läbi. Last mõõdetakse, kaalutakse, mähitakse ja viiakse ema juurest ära. Üheksa kuud on ta emaga üks olnud läbi vere ja hingamise ning nüüd, pärast meeletult suurt sündimise ja sünnitamise pingutust lahutatakse ta emast.