Raha Parempoolsete murdmiseks tõi Pruunsillale kaasa uue jama

Selles, et Parvel Pruunsild (keskel üleval) suuri summasid järjepidevalt igal aastal Isamaale kui erakonnale annetab, võib sama kindel olla kui päikse loojumises läände. Keskkriminaalpolitsei menetluses võivad uurimise all olla aga alternatiivkanalitest tehtud annetused, ajal mil Lavly Perlingu (vasakul) Parempoolsed pidasid sisesõda esimehe Helir-Valdor Seedri (paremal all) Isamaa tiivaga. Praegune esimees Urmas Reinsalu (vasakul all), nagu ka paljud isamaalased, ei tea, et erakond oleks keelatud annetuse tõttu uurimise all.

Foto: Kollaaž