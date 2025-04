Pärast seda, kui USA president Donald Trump andis oma valitsuses vaba voli multimiljardär Elon Muskile, kes on kukkunud mürgeldama, nii et terve maailm vastu kajab, on Muski seni kõrgelt hinnatud elektriautosid hakatatud läänes agressiivselt põlastama. Eestlased säilitavad rahu.