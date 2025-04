«Leian jätkuvalt, et sellisel viisil juriidiliste isikute poliitikas osalemise keelamine piirab oluliselt nende isikute põhiseaduslikke õigusi ja kahjustab Eesti võimalike arengusuundade avalikku läbiarutamist. Näiteks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel peaks olema lubatud asumi- ja külaseltside, aga ka näiteks looma- või metsakaitseühenduste avalik toetus kandideerijatele. Praegu paistab olevat keelatud seegi, et kodanikuühendus jagab enne valimisi teabelehti, kus on lisaks kodanikuühenduse liikmete jaoks olulisele probleemile välja toodud need kandidaadid, kes lubavad selle probleemi lahendada.»