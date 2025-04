Varem otsustas Petšerski ringkonnakohus, et Lvivi endise abilinnapea ja heategevusfondi All for Victory (Kõik võidu nimel) juhi Vaskivi suhtes ei ole vaja rakendada ennetavat meedet teda kinni pidada. Vaskivit kahtlustatakse Eestist pärit heategevusliku abi, üle 400 000 euro väljaväljapetmises.