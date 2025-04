KIIRKORRAS MUUDATUS Õigeusu kirik muudab oma koguduste Moskva alt lahkumise keerulisemaks

5. aprillil edastati EKÕK-i eesseisjatele uus põhikirja eelnõu. Kaaskirjas Sinodi liikmetele teatas kiriku Sinodi sekretär isa Vadim Godunov, et dokument on «tutvumiseks» ning see «tuleb vastu võtta koguduste koosolekutel palmipuudepühal, 13.04.2025».