«Täna andis ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi eraldi aru olukorrast rindel, mille hulgas meie kohalolekust Kurski ja Belgorodi oblastites. Me jätkame aktiivseid operatsioone piirialadel vaenlase territooriumil. See on absoluutselt õiglane ehk sõda peab naasma sinna, kust see tuli. Peamine eesmärk jääb samaks: kaitsta meie maad ja meie kogukondi Sumõ ja Harkivi oblastites nii palju kui võimalik Vene okupantide eest,» sõnas Zelenskõi.