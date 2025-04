Kauba ja sularahaga seotud sanktsioonirikkumisi hakkab kapo asemel uurima MTA

Peale Venemaa algatatud täiemahulise sõja algust 2022. aastal on Euroopa Liit kehtestanud Venemaale 16 sanktsioonipaketti, millega seoses on oluliselt kasvanud ka sanktsioonirikkumiste arv ning sellega seoses kaitsepolitsei menetluskoormus, sest seni on kõiki karistusseadustiku alusel karistatavaid sanktsioonirikkumisi menetlenud kaitsepolitsei. Enamus avastatud sanktsioonirikkumisi on olnud seotud kauba ja sularaha sisse- ja väljaveoga ning avastatud piiril.