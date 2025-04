Päästeameti peadirektor Margo Klaos rääkis, et sel korral said neli päästjat tulekahjul viga, kaks neist väga tõsiselt ja kaks päästjat oma meeskonnakaaslasi päästma minnes. «Me oleme kogu selle sündmuse sekundi haaval läbi võtnud ja endale selgeks teinud, mis seal täpselt juhtus. Inimesi päästma minnes on alati riskid sees. Sel korral need riskid realiseerusid väga raskelt ja kaks päästjat olid väga pikalt haiglas.»