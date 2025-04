«Kindlasti mõistavad riigikogu liikmed, et põhiseaduse muutmisega tegid nad väga kaalukate tagajärgedega otsuse. Olen korduvalt rõhutanud, et minu hinnangul tulnuks võimalikke kaugeleulatuvaid tagajärgi enne tervikuna analüüsida ja läbi mõelda, kuna põhiseadus peab ka tulevikus olema kaitseks sisemisele ja välimisele rahule. Olen rõhutanud sedagi, et Riigikogul on võimalus põhiseadust muuta, nii nagu reeglid ette näevad. Kuna see samm on nüüd astutud ja riigikogu liikmed tunnetavad oma vastutust, siis küllap on nad mõelnud sellelegi, kuidas Eesti ühiskonna ühtsust tulevikus kaitsta,» märkis Karis.