Siseminister Igor Taro (Eesti 200) ütles, et Eesti riigi eesmärk on kaitsta usuvabadust ja see tähendab ka, et kaitstud on inimeste vabadus uskuda ilma vaenuliku mõjutustegevuse ohvriks sattumata ja tegutseda ohuta, et neid kasutatakse Eesti riigi suhtes vaenulike jõudude huvides.