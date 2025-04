«Piklikud pargid, mis ühendavad eri linnaosi, on 21. sajandi lähenemine linnade paremaks muutmisel. Lineaarpargid endistes raudteekoridorides, nagu Putukaväil Tallinnas, New Yorgi The High Line või Rotterdami Hofbogenpark, on rajatud teadmisega, et inimesed on tervemad, kui linn loob võimalused aasta ringi puhtas õhus soovi korral omal jõul liikuda,» lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.