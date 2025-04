Kiik märkis, et Tallinna linn on valmis haiglasse panustama, ent pealinnal ei ole võimalik seda üksinda teha. «Teil on võimalus olla ajalooline peaminister, kelle ajal on see otsus tehtud. Loodan, et te jätkuvalt toetate seda,» lausus Kiik.

Peaminister Kristen Michalile (RE) vastas Kiigele, et see teema tuleb valitsuskabinetti lähikuudel. «Tallinna haigla maksumus on umbes 850 miljonit eurot, varsti on miljard. Sellise projekti läbimõtlemine peab olema põhjalik. Minu arvamus on, et arvestades Tallinna haiglahoonete olukorda, siis on vaja midagi ette võtta, kuid alustada tuleks seda siiski enne betooni, et mis on kellegi roll ja mida keegi tegema hakkab. Riigis kärpe ajal tuleb suuri planeeringuid väga hoolikalt planeerida,» rõhutas Michal .