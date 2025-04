ANALÜÜS Eesti välispoliitika ootab Donald Trumpi järgmist käiku

Nüüd on olnud mitu nädalat suhtelist vaikust. See tähendab, et tööd on loomulikult tehtud, aga pommuudiseid pole tulnud. Trump ei ole Ukrainat, Venemaad või Euroopat uute ideede ja lahendustega kostitanud. Ühel hetkel seesugune sordiini all olemine aga ilmselt lõpeb ja ta üritab uuesti Venemaa ja Ukraina suhtes midagi teha. Aeg-ajalt oletatakse – ka Eesti diplomaatide või poliitikutega vesteldes kuuleb seda –, et see hetk võiks ehk saabuda 20. aprillil. Siis täitub kolm kuud Trumpi ametisse astumisest ja on ta ju lubanud, et toob rahu esimese kolme kuu jooksul. Kuid see on ainult oletus. Mida ja millal Trump päriselt teeb, pole teada.