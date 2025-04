Panama visiidi ajal pakkus Hegseth välja, et vastava kutse korral võiksid Ühendriigid taaselustada sõjaväe- või mereväe lennubaase ning roteerida USA vägede paigutamist maakitsusele.

Alates jaanuaris võimuletulekust on president Donald Trump väitnud, et Hiinal on liiga suur mõju kanali üle, mis teenindab umbes 40 protsenti USA konteinervedudest ja viis protsenti maailmakaubandusest.