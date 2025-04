«Kui me räägime partnerlusest ja pariteedist, siis me ütleme, et oleme partnerid ja meil saab olema selline fond ja see on suurepärane. Ja me tahame 50/50. Nii et investeerime 50/50. Te tahate 50/50? Jah. Ja mis on Ühendriikide prioriteet? See, et me teeme seda meie maal. Ja see on täiesti normaalne. Teie toote tehnoloogia, meie tagame tootmise ja me investeerime raha koos,» rääkis president.