«Vastuvõetud muudatused sunnivad meid katkestama kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga, kuna meie ühtsust emakirikuga hakatakse käsitlema Eesti Vabariigis seaduse rikkumisena. Me pöördume teie kui seaduseloome viimase etapi põhiseaduslikkuse tagaja poole. Põhiseaduse paragrahv 107 annab teile õiguse panna seadusele veto ja keelduda selle väljakuulutamisest,» kirjutas iguumenja Filareta palvekirjas presidendile.

Ta lisas, et usuvabadus on nende nunnaelu aluseks. «Nüüd on see aga saanud tõsise hoobi. Selle seaduse täitmine tähendab meie jaoks eirata meie antud nunnatõotusi. Seda aga ei saa me mitte mingil juhul teha.»

«Eesti Vabariigi põhiseadus keelab diskrimineerimise usutunnistuse alusel,» kirjutas iguumenja Filareta, märkides, et eile vastuvõetud seadus on suunatud konkreetse usuühenduse vastu.

Meie valu on piiritu ja selle põhjus on täiesti ebaõiglane.

Tema sõnul ei ole nunnad rikkunud ühtki seadust: «Meie valu on piiritu ja selle põhjus on täiesti ebaõiglane, kuna seaduse muudatused on algatatud valedel põhjustel.»

Nunnade hinnangul on seaduse toetuseks esitatud argumendid äärmiselt mitteveenvad. «Seadus on suunatud Pühtitsa kloostri nunnade vastu ja ei ärata usaldust legitiimsuse seisukohast ei ilmalikus ega ka kiriklikus maailmas. Jurisdiktsiooni vahetus – see on kiriku siseküsimus ning selle üle otsustamine kuulub kiriku pädevusse,» leidis iguumenja Filareta.