Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik: seadusemuudatus ei tähenda veel usuvahetust

«Meie eesmärk on tagada, et Eesti muutuks turvalisemaks paigaks kõigile selle elanikele, säilitades samal ajal usuvabaduse ja austuse erinevate usuliste traditsioonide vastu. EAÕKs on nii eesti kui ka vene õigeusu traditsiooni järgivaid kogudusi. Enamik kogudusi kasutab liturgiatel ja teistel jumalateenistustel ja -talitustel eesti keelt, ent on ka peamiselt kirikuslaavi keeles teenivaid kogudusi, kus teenitakse kirikuslaavi keele kõrval osaliselt eesti keeles.»