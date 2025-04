Selgusid Tallinna vapi- ja teenetemärkide kandidaadid

«Tehnoloogiaettevõtja Taavet Hinrikuse ettevõtlik vaim ja visioon on tõstnud Tallinna tuntust innovaatilise maailmalinnana, kus tehakse globaalse haardega asju. Hinrikuse kaasabil on tehnoloogiafirma Wise kasvanud üheks suuremaks eestlaste asutatud tehnoloogiaettevõtteks, mis on läbi aja hoidnud olulist osa oma tegevusest Eestis ning hiljuti oma kohalolu uue kontori avamisega Tallinnas suurendanud. Tema panus ühiskonda ulatub muidugi ka haridusvaldkonda – Hinrikusel on olnud võtmeroll haridusuuendusi toetava Haridusfondi loomisel,» põhjendas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.