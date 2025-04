Imet ei sündinud. Nagu te õigesti märkisite, seadus «koputati ära». Olid arvamused, mis nägid usuvabaduse piiramist, olid sellised, mis taandasid küsimuse julgeoleku ohule. Kuna neid argumente, mis toodi seaduseelnõu vastu, eriti kuulda ei võetud, siis oli selge, milline on tulemus. Me siiski lootsime, et eelnõu pooldajad mõistavad, et peale ühiskonna lõhestamise see midagi enesega kaasa ei too, aga juhtus see, mis juhtus.