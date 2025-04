Eesti välisministeerium rõhutas, et Venemaa etteheitel, justkui ei ole Eesti uurinud piisavalt põhjalikult kahjustusi Kaitseväe kalmistul nõukogude sõjaväelaste hauakividel, ei ole alust.

Koostöös Eesti Sõjamuuseumiga võeti hauaplaatide kahjustuse kohta arvamus kahelt eksperdilt muinsuskaitseametist ja Tartu Ülikoolist. Mõlemad eksperdid jõudsid järeldusele, et tegemist on vetikaga, mis levib eeskätt poorsetel alusmaterjalidel, sealhulgas lubjakivil, millest on valmistatud kõnealused hauakivid.