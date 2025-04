Alustuseks taustaks: Eesti otsustas juba mõnda aega tagasi, et Ukrainat toetatakse igal aastal sõjaliselt 0,25 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Kui Kristen Michali (RE) valitsus eelmisel suvel ametisse astus, otsustasid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid koalitsioonileppes, et see raha ja tellimused (100 miljonit eurot) läheb Eesti kaitsetööstusele, et Ukraina sõjalise abistamisega koos ka Eesti kaitsetööstust kasvatada.