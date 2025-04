Õiguskantsler Ülle Madise ütles riigikogu ees kõneledes, et põhiseadusega vastuolus on automaksu puhul asjaolu, et praegu kogutakse varamaksu ka siis, kui isegi omaniku tahtest ja tegevusest sõltumata tal sõidukit enam ei ole. Ta tõi välja, et näiteks registreerimismaksu tuleb tasuda aasta lõpuni jäävate päevade eest, kui auto registreeritakse kalendriaasta keskel. Peaks aga sõiduk hävima näiteks aasta esimesel päeval kasvõi ilutulestikuraketi põhjustatud tulekahju tõttu, nõutakse maks sisse kogu aasta eest, mis sest, et maksustatavat vara enam ei ole. Ja kui inimene suudab siis veel osta uue auto, tuleb tal maksta topelt – nii uue kui ka hävinenud sõiduki eest. Lisaks ei saa vara hävimise korral tagasi mootorsõidukimaksu teist osa ehk registreerimistasu, küll aga saab selle tagasi siis, kui sõiduk viiakse välismaale.