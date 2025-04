Aprilli lõpp toob taas miinuskraadi

Ilmavaatlejad on ühel meelel: kevad pole veel talvise ilma üle võitu saanud. «Seda oli arvata, et tagasilöök tuleb. Noore kuu teine veerand on kevadel külm. Pühapäeval tuleb täiskuu, see keerab soojakraani lahti,» tähendas Soomaal Raudna jõe kaldal asuva Kuusekäära talu vanaperemees Indrek Hein.