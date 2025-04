KUKU Kaljurand: tulised teemad Brüsseli kohvinurkades

Koolis, tööl, igal pool on nn kohvinurga-teemad. Mis on Teie hinnangul kõige tulisem teema praegu Euroopa Parlamendis?

Üks on kindlasti julgeolek. Kui me räägime Ukrainast, Venemaast, president Trumpi ettearvamatust käitumisest, siis vaieldamatult see on see, millest räägitakse kohvinurkades. Kui siiamaani oli väga selge, et me oleme Ameerika Ühendriikidega liitlased, me mõtleme ühtemoodi, me tegutseme ühtemoodi, siis nüüd on selle kohale tulnud väga palju erinevaid küsimärke. Jah, me oleme liitlased, aga meie liitlane käitub meile tihti arusaamatult.

Kui ma vaatan oma fraktsiooni seisukohast, siis ka kõik, mis puudutab migratsiooni. Pärast europarlamendi valimisi on erinevad riigid tulnud välja väga erinevate seisukohtadega, kus nad pole enam nõus sellega, milles lepiti kokku aasta tagasi migratsioonipaketi raames. Kuidas kontrollida illegaalset migratsiooni? Kuidas illegaalse migratsiooni vastu võidelda? Kuidas seista selle eest, et Euroopa Liidu idapiir, mis on ka meie piir, oleks kõige paremini kaitstud? Kuidas saada lõpuks üle dogmast, et ka Euroopa Liidu raha eest võib ehitada rajatisi Euroopa Liidu idapiirile? Nii et võib-olla ka migratsioon on küsimus, kus me oleme täitsa kahte lehte, nii fraktsioonis kui parlamendis.