«Täna varahommikul pidas merevägi Soome lahel kinni naftatanker Kiwala​. Laev saabus Indiast Sikka sadamas ja suundus ida poole. Sihtsadamaks Ust-Luga Venemaal,» ütles mereväe ülem kommodoor Ivo Värk.

Laev liikus Eesti majandusvööndis ja suunati territoriaalvetesse. Eesti rakendas aluse suhtes õigust laev kontrolliks kinni pidada.

«Laev on ankurdatud Muuga lahes. Kinnipidamise eesmärk on kontrollida laeva dokumente ja õiguslikku staatust. Kinnipidamine ja teostatavad uurimused ei ole kuidagi seotud kriitilise infrastruktuuri kahjustamisega ja uurimist teostavad laeval pädevad ametkonnad,» lisas Värk.

Kahtlustati, et laeval puudub nii lipuriik kui ka kindlustus ning et see on muu hulgas Euroopa Liidu sanktsioonide all seoses illegaalse tegevusega.

Transpordiameti merendusteenistuse direktor Kristjan Truu rääkis, et nemad teostavad praegu laeval tehnilist kontrolli. «Kontrollime loomulikult seda, kas laeval on lipuriik, mis vastutab tehnilise seisukorra, mereohutuse kui ka meeskonna eest.»

Politsei- ja piirivalveameti piirivalve juht Veiko Kommusaar lausus, et ei ole ju mingi saladus, et viimase aasta jooksul on Soome lahes piisavalt juurde tekkinud neid aluseid, mis dokumentideta läbi sõidavad.

«​Võiks ju julgelt öelda, et tegemist on osaga varilaevastikust, mis kasutab Läänemerd keelatud kaupade vedamiseks. Selle tankeriga on sama lugu,» tähendas ta. «Liputa laev. Sellised laevad liigelda ei tohigi,» rõhutas Kommusaar.