Nimetu Kalamaja väljak sai endale nime

Vastava ettepaneku tegi Tallinna nimekomisjonile Põhja-Tallinna valitsus. Linnaplaneerimise abilinnapea ning nimekomisjoni esimees Madle Lippus rõhutas, et nimede andmisel on oluline nende tähenduslikkus. «Kalma plats viitab seal samas asuvale Tallinna ühele vanimale ja jätkuvalt kasutuses olevale saunale. Saunahoone on peatselt läbi tegemas olulist muutust ning seda enam on hea meel, et ka kohalike elanike eelistus oli selle Kalamaja identiteeti loova hoone ja nime laiem kinnistamine. Kalma plats seob hästi kokku Vana-Kalamaja tänava ning konkreetse ja kohalikele olulise kohaväärtuse.»