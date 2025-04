Igor Taro: pidasime Venemaale suunduva tankeri kinni riskihinnangu alusel

«Ma väga detailselt seda protsessi praegu kirjeldada ei saa, aga võin öelda seda, et politsei- ja piirivalveamet sai mereväe kolleegidelt teate, et meie valitsusala abi võib vaja minna laevale pardumisel. Seda abi küsiti ja seda abi saadi. Õnneks oli meie teenistuste ja jõustruktuuride tegevus piisavalt usutav, et laev kuuletus ja meeskond vastupanu ei osutanud,» ütles Taro Postimehele.