Merevägi: oleme kahtlastele laevadele ka varem reageerinud

Operatsiooni ettevalmistamisega alustati juba neljapäeva õhtul ning operatsioon algas kell kolm. Indiast Sikka sadamast Venemaale Us-Luga sadamasse teel olnud ning Eesti majandusvööndis olnud Kiwala sisenes kell 4.19 Eesti territoriaalvetesse. Laev on varasemalt sanktsioneeritud illegaalse tegevusega Euroopa Liidu, Suurbritannia, Kanada ja Šveitsi poolt. Laeval puudus lipuriik, laeval on 24 inimest, kapten on pärit Hiinast ja ülejäänud meeskonna liikmed ilmselt Myanmarist.