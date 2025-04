INIMESTEST AEGAMÖÖDA Piiskop Damaskinos. Kollased püksid ja kingitus Eestile

Piiskop Damaskinos on nimetanud ennast Soome vastukingituseks Eestile, sest sada aastat tagasi sai eestlane Herman Aav (1878–1961) Soome autonoomse õigeusu kiriku esimeseks peapiiskopiks. Uurin internetist piiskop Hermani elu kohta. Ei midagi uut siin päikese all. Aastatel 1945–1957 pidas ta Soomes tõsist võitlust Vene Õigeusu Kiriku juhtkonnaga, kelle sooviks oli tuua Soome Õigeusu Kirik tagasi Moskva patriarhaadi alluvusse, kuhu see tsaariajal oli kuulunud. Ei läinud läbi see plaan.