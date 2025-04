Juba sel pühapäeval, 13. aprillil, peavad kõik EKÕK-i kogudused võtma vastu uue põhikirja, mis on neile saadetud. Eile kogunenud sinodi hinnangul ei sisalda see aga olulisi muudatusi, mis mõjutaks koguduste elu. Vajadust põhikirja kiire vastuvõtmise järele on põhjendatud kiriku nime muutmisega ja sellega, et kehtiv põhikiri on väga vana ja aegunud.