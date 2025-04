Praegu teadaolevalt said kolmes liiklusõnnetuses inimesed viga ja nad viidi haiglasse. Õnnetuste täpsemad asjaolud on selgitamisel.

«Õnnetuste põhjused on olnud erinevad, aga nende seas on olnud juhtumeid, mis on olnud tingitud libedusest, tähelepanematusest või metsloomaga kokkupõrkest,» loetles Raid.