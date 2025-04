KUKU Kapo peadirektor: me kuuleme see aasta veel mõnest Vene agendist

«Kremlile lojaalne elanikkonna osa Eestis on valdavalt vanemaealine, mis tähendab, et nad on hääbuvad,» rääkis Palloson, lisades, et see teadmine on pannud Venemaa aktiivsemalt tegutsema just siinsete noorte suunal. «Me näemegi üha rohkem üritusi - nii virtuaalseid kui füüsilisi - mis on suunatud just venekeelsete noorte hõlmamisele oma mõtteruumi,» selgitas ta.

Kaitsepolitseiameti ettepanekul on kolme aasta jooksul tühistatud juba pea 20 inimese elamisluba. «Siiski on isikuid, kes pretsedentidest järeldusi ei tee. Me oleme seda varem ka rõhutanud, et sellise meetodi kasutamine (väljasaatmine) ei ole kergekäeline otsus,» rääkis Palloson. «Me võime vaid ette kujutada, et kui kõik need 17 isikut oleks veel Eestis ja oma kremlimeelset tegevust viljeleks, oleks tõenäoliselt see olukord siin päris halb.»

Kapo juht selgitas, et välja saadetud inimesed on saanud eelnevalt ka hoiatuse.

Aastaraamatus oli juttu ka mullu suvel Eesti-vastases tegevuses süüdi mõistetud eksprofessorist Vjatšeslav Morozovist, kes andis kapo juhi sõnul neile ka ütlusi. Kas ja kuidas Morozovi teadmisi kapo enda kasuks kasutas, Palloson ei avanud, kuid nentis, et igast sellisest kaasusest on kaitsepolitseil siiski palju õppida.

«Vaadates meie senist statistikat ja teades, kui võimekas on kapo vastuluure meeskond, siis ma pean seda tõenäosust ülikõrgeks, et me kuuleme mõnest Vene agendist see aasta,» vastas Palloson saatejuhi küsimusele veel kuulmata ja teadmata riigireeturite kohta.