Narva kultuurimaja juht: lapsi Krimmi propagandalaagrisse viinud õpetaja ei saa tööd jätkata

Kaitsepolitseiamet (Kapo) avalikustas täna oma aastaraamatu, kuhu jõudsid abielupaar Andrei Markus ja Jelena Kurgan Ida-Virumaalt. Huvihariduse valdkonna õpetajatena vedasid nad kohalikke lapsi Krimmi. Nad ignoreerisid seda, et Krimm on sõjategevuse piirkond ning et Venemaa kasutab neid propagandas ära.​ Narva linnavõimud ja kultuurimaja «Rugodiv» taunivad sellist käitumist ja lubavad rakendada meetmeid.