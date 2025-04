Ennekõike soovib erakond asendada senise omavalitsustele laekuva maamaksu kinnisvaramaksuga. «Maa on eestlasele alati püha ja maa on elu läte. Maal kasvatame süüa, seal on ressurss, loodus ja elu. Oma maad on vaja kaitsta, igat meetrit. Kinnisvara on varaline väärtus, kinnisvaramaks oleks nagu kindlustus. Majad ja hooned saame alati uued ehitada, oma kodumaad aga ei vaheta ega uut ei ehita,» märkis erakonna esimees Märt Meesak.