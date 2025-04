Transpordiameti merendusteenistuse direktor Kristjan Truu kirjeldas Postimehele, et 40st tuvastatud puudusest olid 29 sellised, mida sai võtta aluseks, et laev kinni pidada. Neist 29st omakorda 23 olid aga seotud laeva dokumentatsiooniga, eelkõige laeva lipuriiki puudutavate küsimustega. Nimelt esitas küll Kiwala dokumendid, et seilab Djibouti lipu all, aga Djibouti ametivõimud sellest teadlikud ei olnud, ehk Eesti silmis on tegemist liputa laevaga.