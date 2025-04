«Kuivatasin pesulast tulles autot». Eelmisel nädalal tabati mitu tuhat kihutajat

Eelmise nädala talgutel osales 1057 politseiniku, kontrollides 1726 kohta üle Eesti. Politsei fikseeris talgunädalal neis kohtades 1625 kiiruseületamist ning 399 muud liiklusalast rikkumist. Kuna talgute eesmärk on liiklusohutust tõsta, siis 645 juhi puhul piirduti vestlusega.

Kuigi politsei räägib kiiruseületamise ohtlikkusest pidevalt, pole juhtide käitumine liikluses nende sõnul oluliselt muutunud. «Samuti pole muutunud autojuhtide suhtumine – kiiruse ületamist peetakse kohati isegi enesestmõistetavaks. Ka talgutel tuli see hästi välja, sest kui korrakaitsjad küsisid juhtidelt kiirustamise põhjust, siis selgus, et tegelikult polnud selleks kellelgi vajadust, pigem tuleneb oskamatusest oma aega planeerida,» rääkis politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Kõige sagedamini ütlesid kiiruseületamiselt tabatud juhid, et neil on kiire. Näiteks tabati Tallinna ringteel esmase juhiloaga autojuht, kelle kiiruseks mõõdeti 148 km/h. «Kiiruseületaja põhjendus oli lihtne, ta jääb kooli hiljaks. Leidus ka kohati absurdseid vabandusi, näiteks Tallinnas ütles üks juht, et sõitis lubatust oluliselt kiiremini, sest kuivatas autot pärast pesulas käimist.»