EKÕK pole nõus nende seostamisega erakooli rahastamisega

«Suure nädala algus tõi kaasa kapo aastaraamatu avaldamise, milles süüdistatakse meie kirikut «salajastes» lepingutes Venemaa heategevusfondidega, et osutada materiaalset abi Tallinnas tegutsevale Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimelisele koolile, mida esitatakse EKÕK-i allstruktuurina. Soovime eriti rõhutada, et aastaraamatus mainitud õigeusu kool on täiesti iseseisev juriidiline isik ja haridusasutus, mis tegutseb Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloa alusel,» märkis EKÕK teisipäeva hommikul oma vastuses.