Siseministeeriumi piirivalve- ja rändeosakonna nõunik Heidi Maiberg rääkis Postimehele, et Eestis on radikaliseerumisega seotud ohutase üldiselt madal. «Siiski on näha, et meie ümber on radikaliseerunud või radikaliseeruvaid inimesi, kes vajavad tuge, et nad ei oleks ohuks endale ja teistele, lähtudes mõnest äärmuslikust ideoloogiast või organisatsiooni tegevusest,» rääkis Maiberg. «Nagu viimaste aastate KAPO aastaraamatutes on välja toodud, näeme suure murekohana noorte radikaliseerumist, mis on andnud tugeva sisendi sekkumismudeli loomiseks. Kuna oht, mis radikaliseerunud inimene võib endale ja kogu ühiskonnale kujutada, võib olla suur, võtab riik antud teemat väga tõsiselt.»